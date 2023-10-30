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Yemekteyiz Yusuf kimdir, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Demir kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne? Yemek menüsü...

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Giriş Tarihi: 30.10.2023
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Yemekteyiz Yusuf kimdir, kaç puan aldı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yusuf Demir kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne? Yemek menüsü...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının yarışmacılarından biri olan Yusuf Demir, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri. 30 Ekim ila 3 Kasım aralığında büyük ödül için yarışacak isimler arasında yer alan Yemekteyiz yarışmacısı Yusuf Demir hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki Yemekteyiz Yusuf kimdir, kaç puan aldı?

Yemekteyiz Yusuf kimdir, kaç puan aldı sorusunun cevabı merak ediliyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları belli oldu. Açıklanan isimelr arasında Yusuf Demir merak edilenler arasında yer aldı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Demir kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne? Yemek menüsünde neler var?

Yemekteyiz Yeşim kimdir, kaç puan aldı? YEMEKTEYİZ YEŞİM KİMDİR, KAÇ PUAN ALDI?

YEMEKTEYİZ YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, programda kendisini tanıtarak 27 yaşında olduğunu ifade etti. Evli olduğunu belirten Yusuf Demir, aslen Bayburtlu olduğunu paylaştı. Kendi deyimiyle bir gurme olan Yusuf, restoranları dolaşarak farklı dünya mutfaklarına ilgi gösteriyor ve bu konuda deneyim kazanıyor. Ayrıca, müzikle ilgilendiğini dile getirerek çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdi.

Yarışmacını instagram hesabı bilinmiyor.

YEMEKTEYİZ YUSUF YEMEK MENÜSÜ

Yusuf Demir'in yemek menüsü henüz belli değil. Yarışacağı gün açıklandığında haberimize eklenecektir.

YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI

Yemekteyiz Hülya kimdir, kaç puan aldı? YEMEKTEYİZ HÜLYA KİMDİR, KAÇ PUAN ALDI?

🙍‍♀️Hülya Şahin

🙍‍♀️Yeşim Bayat

🙍‍♂️Atakan Güre

🙍‍♀️Aygül Ceylan

🙍‍♂️Yusuf Demir

Yemekteyiz Atakan kimdir, kaç puan aldı? YEMEKTEYİZ ATAKAN KİMDİR, KAÇ PUAN ALDI?
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