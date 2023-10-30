Yemekteyiz Yeşim kimdir, kaç puan aldı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Yeşim Bayat instagram hesabı ne, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yemek menüsü...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının yeni bölümleri, yarışmacılarının ilginç yemek deneyimleriyle her hafta ilginç sahnelere konu oluyor. Bu haftanın yarışmacıları arasında yer alan Yeşim Bayat ise dikkat çeken isimler arasında yer aldı. İzleyiciler, Yeşim Bayat'ın kim olduğunu, onun hikayesini ve yemek becerilerini daha yakından tanımak için internet üzerinden bilgi arayışına girmiş durumda. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Yeşim Bayat kaç yaşında, ne iş yapıyor?