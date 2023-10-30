Yemekteyiz Yeşim kimdir, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Yeşim Bayat instagram hesabı ne, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yemek menüsü...
Televizyon ekranlarının popüler yarışma programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," her hafta olduğu gibi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, merakla beklenen yarışmacılar da açıklandı ve bu hafta Yeşim Bayat, birincilik için mücadele edecek isimler arasında yer alıyor. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Yeşim Bayat kimdir?
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının yeni bölümleri, yarışmacılarının ilginç yemek deneyimleriyle her hafta ilginç sahnelere konu oluyor. Bu haftanın yarışmacıları arasında yer alan Yeşim Bayat ise dikkat çeken isimler arasında yer aldı. İzleyiciler, Yeşim Bayat'ın kim olduğunu, onun hikayesini ve yemek becerilerini daha yakından tanımak için internet üzerinden bilgi arayışına girmiş durumda. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Yeşim Bayat kaç yaşında, ne iş yapıyor?
YEMEKTEYİZ YEŞİM BAYAT KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 466-470. bölümlerinde boy gösterecek olan Yeşim Bayat, özellikle ananasa duyduğu alerjiyle dikkatleri çekti. Programın bir bölümünde, Atakan'ın sunumunu eleştirirken bu alerjik durumundan bahsetti, ancak rakibi yemekte ananas kullanılmadığını vurgulayarak durumu giderdi. Ayrıca Yeşim, gezmeyi ve farklı yerleri keşfetmeyi çok seven biri olarak tanınıyor. Programın ilerleyen bölümlerinde Yeşim Bayat hakkında daha fazla detay gelecektir.
İnstagram hesabı: "yesim.bayat"
YEŞİM BAYAT YEMEK MENÜSÜ
Yeşim Bayat'ın yemek menüsü henüz belli değil. Yarışacağı gün açıklandığında haberimize eklenecektir.
YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI
🙍♀️Hülya Şahin
🙍♀️Yeşim Bayat
🙍♂️Atakan Güre
🙍♀️Aygül Ceylan
🙍♂️Yusuf Demir
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