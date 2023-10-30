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Yemekteyiz Hülya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hülya Şahin kaç puan aldı, Instagram hesabı ne? Yemek menüsü...

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Giriş Tarihi: 30.10.2023
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Yemekteyiz Hülya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Hülya Şahin kaç puan aldı, Instagram hesabı ne? Yemek menüsü...

Gündüz programlarından biri olan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" yeni haftasına başladı. Beş yarışmacı arasında bu hafta yer alan Hülya, programın dikkat çeken isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. İzleyiciler, Hülya'nın kim olduğunu, yemek yeteneklerini ve yarışmadaki performansını daha yakından tanımak için araştırmalar yapıyorlar. Peki Yemekteyiz Hülya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Zuhal Topal'ın neşeli sunumuyla televizyon ekranlarına konuk olan ve izleyenleri kendine çeken "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı, yeni haftasına hızlı bir başlangıç yapıyor. Bu haftanın yarışmacılarından biri olan Hülya, programa renk katan isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Peki Yemekteyiz Hülya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hülya Şahin kaç puan aldı, Instagram hesabı ne?

HÜLYA ŞAHİN KİMDİR?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Hülya Şahin, izleyicilerin merak konusu haline geldi. 43 yaşında olan Hülya Şahin, 2 çocuk annesi bir aşçıdır ve aslen Çorumlu'dur. Uzun yıllardır aşçı olarak çalışan Hülya Şahin, mutfakta oldukça deneyimli olduğunu ve el açmasında rakip tanımadığını söylüyor.

Instagram hesabı: "sahin_huulya"

Yemekteyiz Yeşim kimdir, kaç puan aldı? YEMEKTEYİZ YEŞİM KİMDİR, KAÇ PUAN ALDI?

YEMEKTEYİZ HÜLYA TEMEK MENÜSÜ

Henüz Hülyta Şahin'in yarışmacılara hengi menüyü sunacağı bilinmemektedir. Ayrıntıları geldiğinde haberimize eklenecek.

YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI

🙍‍♀️Hülya Şahin

🙍‍♀️Yeşim Bayat

🙍‍♂️Atakan Güre

🙍‍♀️Aygül Ceylan

🙍‍♂️Yusuf Demir

Yemekteyiz Atakan kimdir, kaç puan aldı? YEMEKTEYİZ ATAKAN KİMDİR, KAÇ PUAN ALDI?

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