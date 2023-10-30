Yemekteyiz Atakan kimdir, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Atakan Güre kaç yaşında, ne iş yapıyor, instagram hesabı? 30 Ekim menüsü...
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen "Yemekteyiz" programının 466. bölümünde, büyük ödül olan 75 bin TL'nin sahibi olmak isteyen yarışmacı Atakan Güre, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yemekteyiz izleyicileri, Atakan Güre'nin kim olduğunu ve yarışmadaki performansını daha yakından tanımak için bilgi edinmek istiyorlar. Peki Yemekteyiz Atakan kimdir, kaç puan aldı?
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı, 30 Ekim Pazartesi günü yeni bir haftaya başladı. Her hafta olduğu gibi, yemek tutkunu izleyicileri ekran başına kilitleyen bu yeni bölümde 5 yarışmacı kıyasıya rekabet etmeye hazır. Yarışmanın başlangıcında izleyicilerin dikkatini çeken ilk yarışmacı ise Atakan Güre oldu. 30 Ekim Pazartesi gününden itibaren 3 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek olan yarışmanın detayları merak ediliyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Atakan Güre'nin hayatı ve hazırladığı menü...
YEMEKTEYİZ ATAKAN GÜRE KİMDİR?
36 yaşındaki Atakan Güre, moda sektöründe kariyer yapmaktadır. Genellikle tasarım alanında çalışan Atakan, şu anda styling konusunda yoğunlaşmış durumdadır. İkiz çocukları olan ve bekar bir baba olarak hayatını sürdürmektedir.
Instagram hesabı:"atagurestyling"
ATAKAN 30 EKİM PAZARTESİ MENÜSÜ
Yemekteyiz Atakan'ın menüsü ise şöyle;
🍴Sütlü sebze çorbası
🍴Yalancı Midye Tava
🍴Tarator sos
🍴Peynir dolgulu kapya biber sarması
🍴Güveçte gondol köfte
🍴Fıstıklı üzümlü pirinç pilavı
🍴Pancarlı rengarenk mevsim salatası
🍴Meyveli volovan
YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI
🙍♀️Hülya Şahin
🙍♀️Yeşim Bayat
🙍♂️Atakan Güre
🙍♀️Aygül Ceylan
🙍♂️Yusuf Demir
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