Gelinim Mutfakta 10 Ekim PUAN TABLOSU! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 10 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!