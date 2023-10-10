Gelinim Mutfakta 10 Ekim PUAN TABLOSU! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
Gelinim Mutfakta 10 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 10 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!
10 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
9 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
9 Ekim Pazartesi günü en yüksek puanı alan gelinler, 17 puanla Yeşim ve Cansu oldu.
Çekilen kura sonucunda çeyrek altının sahibi ise Cansu gelin oldu.
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- Gelinim Mutfakta 10 Ekim PUAN TABLOSU! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
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