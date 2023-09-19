Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ BÖLÜM CANLI İZLE | 19 Eylül Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüm tamamı, full HD, 4K, kesintisiz izleme ekranı!
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam," heyecanla beklenen 37. bölümüyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 19 Eylül Salı günü ekranlara gelecek. Bu tarihi dört gözle bekleyen izleyiciler, dizinin son gelişmelerini ve karakterlerin yaşadığı olayları öğrenmek için araştırma yapıyorlar. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüm izleme ekranı...
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam," heyecanla beklenen 37. bölümüyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 19 Eylül Salı günü ekranlara gelecek. Bu tarihi dört gözle bekleyen izleyiciler, dizinin son gelişmelerini ve karakterlerin yaşadığı olayları öğrenmek için araştırma yapıyorlar. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüm izleme ekranı...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SAAT KAÇTA?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de
YENİ BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Silah yüklü gemisi kaçırılan ve saldırıya uğrayan Cezayir, Dayılar Masası'nın başına geçmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a dönme kararı alır. Ancak bu kararı Leyla ve Suna tarafından sorgulanır.
Her ikisi de namlunun ucunda yaşadıkları o eski hayatlarına dönmek istememektedirler. Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır. Bir yandan da Müttefikler'in kimlerden meydana geldiğini ve gemisinin nerede olduğunu öğrenmek istemektedir.
Elindeki tek ipucunu, yani ona saldıran helikopteri araştırmaya başlar. Fakat bilmediği şey, Müttefikler'in onun silahlarını terör örgütüne göndermek üzere olduğudur.
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