Yalı Çapkını Nükhet kimdir? Kırmızı Oda’nın Doktor Hanımı kadroda! Binnur Kaya kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu yeni sezon, diziye katılan ünlü oyuncu Binnur Kaya ile daha da renklenecek. İzleyiciler, Binnur Kaya'nın canlandıracağı Nükhet karakterini ve bu karakterin diziye nasıl bir katkı sağlayacağını merakla bekliyor. İşte Binnur Kaya'nın kariyeri hakkında bazı bilgiler...