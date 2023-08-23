Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yeni bölüm tarihi...
"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını sezon finaline girmişti. Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, 2. sezon tarihi...
Yalı Çapkını 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor... Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin izleyicileri, sezon finali sonrası, "Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabına yanıt aramaya başladı. İşte, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi...
YALI ÇAPKINI 2. SEZON NE ZAMAN?
Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle birlikte sezon finali yaparak hayranlarını üzmüştü. Ancak dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun tatil sonrası sete dönüş tarihi ile ilgili yaptığı açıklama, izleyicileri heyecanlandırdı.
Çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenen "Yalı Çapkını"na Binnur Kaya dahil oldu. Binnur Kaya, dizide Halis Korhan'ın İngiltere'deki kızı "Nükhet" karakterine hayat verecek.
Yalı Çapkını ilk sezonda Pelin'in annesi Zerrin, Halis Korhan'la görüştüğünde kızı Nükhet ile arkadaş olduğunu ve ona selam getirdiğini söylemişti.
Yalı Çapkını'nda Seyran Korhan karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bir aksilik yaşanmazsa 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurdu.
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