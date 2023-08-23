Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yeni bölüm tarihi...

YALI ÇAPKINI 2. SEZON NE ZAMAN?

Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle birlikte sezon finali yaparak hayranlarını üzmüştü. Ancak dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun tatil sonrası sete dönüş tarihi ile ilgili yaptığı açıklama, izleyicileri heyecanlandırdı.