Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, yeni sezonda neler olacak? Yalı Çapkını (Esme) Sezin Bozacı diziden ayrılıyor mu?
"Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Esma karakterine hayat veren Sezin Bozacı'nın diziden ayrılacağı haberi ise sosyal medyada gündem yarattı. Yalı Çapkını Esme Sezin Bozacı diziden ayrılıyor mu? İşte, haberin ayrıntıları...
"Yalı Çapkını ne zaman başlıyor?" sorusunu cevabı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Yalı Çapkını 2. sezon tarihi merak ediliyor. Son olarak dizide Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı'nın diziden ayrılacağı haberi sosyal medyada gündem oldu. İşte, dizi hakkında tüm detaylar...
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 8 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonu Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
YALI ÇAPKINI ESME DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Yalı Çapkını dizisinde Esme karakterini canlandıran Sezin Bozacı'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.
Başrolünde Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi hafta için her gün izleyiciyle buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sezin Bozacı da yer alıyor. Dizinin çekimleri geçtiğimiz yıl gerçekleştirildiği için Sezin Bozacı, Yalı Çapkını dizisinden ayrılmayacak.
SEZİN BOZACI KİMDİR?
Sezin Bozacı, 5 Aralık 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitiren Bozacı, yüksek lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde tamamlamıştır.
2012 yılında ilk defa Oyuncu adlı sinema filmiyle kamera karşısına geçen Sezin Bozacı, Şeref Meselesi, Babam ve Ailesi dizileri ile Şimdiki Zaman, Anons ve Oyuncu filmlerinde yer aldı. Bozacı, Yalı Çapkını dizisinde de Esme karakterine hayat veriyor.
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