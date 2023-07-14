Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, yeni sezonda neler olacak? Yalı Çapkını (Esme) Sezin Bozacı diziden ayrılıyor mu?

"Yalı Çapkını ne zaman başlıyor?" sorusunu cevabı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Yalı Çapkını 2. sezon tarihi merak ediliyor. Son olarak dizide Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı'nın diziden ayrılacağı haberi sosyal medyada gündem oldu. İşte, dizi hakkında tüm detaylar...