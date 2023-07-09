Küçük Dahi İbn-i Sina 2. BÖLÜM FULL İZLE! İbn-i Sina dizisi hangi kanalda? Konusu ve oyuncuları...
"Küçük Dahi İbn-i Sina" dizisi ilk bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. TRT’nin uluslararası dijital platformunda yayınlanan dizi hakkında detaylar merak konusu oldu. Diziyi henüz izlemeyenler, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında sorgulamalar yapıyor. Peki, İbn-i Sina dizisi hangi kanalda? İşte, Küçük Dahi İbn-i Sina 2. bölüm izle ekranı!
Küçük Dahi İbn-i Sina 2. bölüm izle! Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda Hakan Arslan ile Ali Özel'in oturduğu "Küçük Dahi İbn-i Sina" projesi ekranlardaki yerini aldı. Diziyi izlemek isteyenler, Küçük Dahi İbn-i Sina 2. bölüm nerende, nasıl izlenir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
DİZİNİN KONUSU NEDİR?
İbn-i Sina'nın çocukluk dönemi işleniyor
AA'nın haberine göre; Küçük Dahi İbni-i Sina dizisinde, 10 yaşında kabına sığmayan İbn-i Sina'nın öğrenme ve bilgiyi keşfetmenin peşinde koştuğu, kabına sığmadığı çocukluk dönemi ve gündelik hayatı anlatılıyor.
Dizide, dedesinin sorduğu ya da söylediği şeylerle araştırmalarda bulunan İbn-i Sina'nın toplumda sosyal zekasıyla farklılaşan kişiliği öne çıkarılıyor.
Merak ettiklerinin cevabını bulmak için bilginin peşine düşen "Küçük Dahi", dizide bazen medresede arkadaşları ve hocalarıyla tartışmalar yapıyor, kimi zaman da çarşıda kendisini bir koşuşturmanın içinde buluyor.
Zengin kadrosuyla dikkati çekiyor
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a, senaryosu İhsan Yıldırım'a ait olan, yönetmenliğini ise Hakan Arslan'ın yaptığı dizinin başrollerini Kaan Alp Dayı, Meriç Özkaya, Burak Tamdoğan ve Deniz Bolışık paylaşıyor.
Dizinin kadrosunda Bengi Öztürk, Ekin Pasvanoğlu ve Recep Efe Ekemen gibi isimler de yer alıyor.
Toplam 10 bölümden oluşan dizinin konusu ise şöyle:
"İbn-i Sina, bilgiyi keşfetmenin peşinde koşan, kabına sığmayan, çağının ötesinde bir zekaya sahip meraklı bir çocuktur. Aristoteles'in Metafizik kitabını kavrayabilmek için defalarca okur, yaşıtları gibi oyun oynamak yerine araştırmalar yapar ve çoğunlukla en yakın arkadaşı keçi Sokrates ile dertleşir."
KÜÇÜK DAHİ İBN-İ SİNA OYUNCULARI
Kaan Alp Dayı
Meriç Özkaya
Burak Tamdoğan
KÜÇÜK DAHİ İBN-İ SİNA NASIL İZLENİR?
TRT'den yapılan açıklamaya göre, İbn-i Sina'nın çocukluğunun anlatıldığı dizinin ilk bölümü dün akşam 21.10'da ekranlara geldi.
Dizinin diğer bölümleri ise sadece tabii uygulaması veya "www.tabii.com" adresinden izlenebilecek.
TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?
TABİİ uygulaması TRT bünyesinde yeni bir platformdur. TABİİ uygulamasına üye olmak için https://www.tabii.com/register adresine girerek üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
TABİİ UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?
TABİİ uygulaması ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
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