Küçük Dahi İbn-i Sina 1. BÖLÜM İZLE! İbn-i Sina dizisi hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları...

Zengin kadrosuyla dikkati çekiyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a, senaryosu İhsan Yıldırım'a ait olan, yönetmenliğini ise Hakan Arslan'ın yaptığı dizinin başrollerini Kaan Alp Dayı, Meriç Özkaya, Burak Tamdoğan ve Deniz Bolışık paylaşıyor.

Dizinin kadrosunda Bengi Öztürk, Ekin Pasvanoğlu ve Recep Efe Ekemen gibi isimler de yer alıyor.

Toplam 10 bölümden oluşan dizinin konusu ise şöyle:

"İbn-i Sina, bilgiyi keşfetmenin peşinde koşan, kabına sığmayan, çağının ötesinde bir zekaya sahip meraklı bir çocuktur. Aristoteles'in Metafizik kitabını kavrayabilmek için defalarca okur, yaşıtları gibi oyun oynamak yerine araştırmalar yapar ve çoğunlukla en yakın arkadaşı keçi Sokrates ile dertleşir."