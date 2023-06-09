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YALI ÇAPKINI İZLE | Yalı Çapkını 36. bölüm sezon finali kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz, tamamını seyret!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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YALI ÇAPKINI İZLE | Yalı Çapkını 36. bölüm sezon finali kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz, tamamını seyret!

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali bu akşam ekranlara geliyor. Diziyi anlık olarak takip ederek tek bir sahnesini dahi kaçırmak istemeyenler araştırmaya başladı. Ferit, Seyran'ın mektubunun ardından vazgeçmeyerek aramaya devam eder. Gaziantep'te ilk kez birbirini gören çift yeniden burada bir araya gelir. Nefeslerin tutulacağı 36. bölüm yani sezon finalinin izleme linki haberimizde...

Yalı Çapkını canlı izle aratılmaları arama motorlarında hız kazandı. Bu akşam sezon finali ile izleyicisi karşısına çıkacak olan diziyle ilgili arama motorlarında "Yalı Çapkını 36. bölüm izleme ekranı" araştırılıyor. Ekran yolculuğuna ara vermeye hazırlanan Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit aşkının ne olacağı merak ediliyor. İşte Yalı Çapkını canlı izleme linki...

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ CANLI İZLE!

9 Haziran 2023 tarihli yeni bölüm sezon finaline saat 20.00'den itibaren aşağıdaki linki aratarak ulaşabilirisiniz.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur.

Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur.

Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

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