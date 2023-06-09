ATEŞ KUŞLARI İZLE | ATV CANLI Ateş Kuşları 19. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz, tamamını izleme ekranı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları 19. bölümüyle ekranlara gelirken, sevenleri canlı izleme ekranını araştırmaya başladı. Kendine has konusuyla hem yürekleri ısıtan hem de hüzünlendiren dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Ali ile Zıpkın gözaltına alınırken Mercan tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. İşte ATV Ateş Kuşları canlı izle ekranı...
Ateş Kuşları canlı izle ekranı araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyicisini kendine bağlamayı başardı. Peki Ateş Kuşları yeni bölümünde neler olacak? İşte Ateş Kuşları 19. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz, tamamını izleme ekranı...
ATEŞ KUŞLARI CANLI İZLE!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Naz, Menderes'in katilinin Ateş Kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu Barbar'ı deliye çevirir.
Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. Şimdi Mercan bir yerde Gülayşe bir yerde çaresizlerdir.
Ali ile Zıpkın'ın tutuklanmasını ve Mercan'ın sakat haliyle yalnız kalmasını engelleyemeyen Barbar, Gülayşe'yi kaçırmaya karar verir.
Mercan'ın ameliyatı konusu, iki tarafın da inadıyla iyice çözümsüzleşir. Nizam Eyüboğlu ameliyat karşılığında Gülayşe'yi isterken, Mercan Gülayşe'yi vermemek için bacaklarından vazgeçer.
Sare, Ali ile Zıpkın'ı özellikle Çatal'la aynı nezarete atar ve onları dinler. Ali, Çatal'ın niye mahkemede Menderes'i koruduğunu sorgular ve Çatal'ın Barbar'ı korumak için bunu yaptığını öğrenir.
Çatal gibi bir adamın Barbar'ı niye koruduğunu anlayamamak Ali'yi delirtir ve Çatal'ın yakasına yapışır. Sonunda Çatal itiraf etmek zorunda kalır, büyük sır ortaya çıkar: Barbar Çatal'ın oğludur! Hem Zıpkın hem Ali hem Sare şok olmuşlardır, peki bu gerçeği Barbar'a söyleyecekler midir?
Mercan Barbar'ı Gülayşe ile ilgili niyeti konusunda sorgularken Barbar'ın baba acısını öğrenir. Ama öğrendiği çok sürpriz bir şey daha vardır, Barbar Gülayşe'ye evlilik teklif etmeye hazırlanmaktadır! Ancak Menderes'in ölümü Ateş Kuşlarını köşeye sıkıştırır. Sare'ye gelen bir kayıtta Zıpkın, cinayet mahallinde görünmektedir. Peki Menderes'i gerçekten Zıpkın mı vurdu?
Yoksa Kara'nın hayaleti Ateş kuşlarının üzerinde mi dolanıyor? Kara geri mi döndü? Geçmişte ise Zıpkın ve Kara'nın birbirini bırakmamak için sözler verir. Ama karşılarına çıkacak kadın ile birlikte Köksüzleri bu defa çok büyük bir tehlike beklemektedir.
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