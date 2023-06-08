Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz mikser, dış ses Gürbüz gerçek adı ne?
"Yemekteyiz Gürbüz kimdir, gerçek adı ne?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasındaki dış sesin kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yeni sezonda dış sese Gürbüz ismiyle hitap edilmeye başlandı. Peki, Yemekteyiz programında dış ses Gürbüz kim? İşte, cevabı...
"Yemekteyiz Gürbüz kimdir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yarışmanın geçen sezonlarında dış sese, 'mikser' ve 'dış ses' diye sesleniliyordu. Fakat yeni sezonda dış sese 'Gürbüz' deniliyor. İzleyiciler ise konuya dair detayları araştırıyor. Peki Yemekteyiz Gürbüz kimdir, gerçek ismi ne? İşte, merak edilenler...
YEMEKTEYİZ GÜRBÜZ KİMDİR, GERÇEK ADI NE?
Zuhal Topal'la Sofrada programında Gürbüz, dış ses olan ve Mikser olarak da tanınan Aydoğan Temel'dir.
Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966'da dünyaya geldi ve 55 yaşındadır. Aydoğan Temel, Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmlerinde dublaj ve yönetmenliği yapmaktadır.
Sıkça seslendirdiği yabancı ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu yer almaktadır. Aydoğan Temel, genellikle kötü, komik, sorunlu adamları seslendirmektedir.
Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin de dış sesi olan Aydoğan Temel, o zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin çoğu tarafından sevildi ve hala taklitleri yapılmaktadır. Daha sonra Uçankuş programında yer alan Aydoğan Temel, şimdilerde Zuhal Topal'da Mikser olarak sesiyle yer almaktadır.
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- Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz mikser, dış ses Gürbüz gerçek adı ne?
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