Yalı Çapkını 36. bölüm (Sezon finali) fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Ferit hiç olmadığı bir yerde...

YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda aldı.

Ferit, Tarık'ın karşısına çıkıp ona rest çekti. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verdi.

Sonrasında ise Seyran'ın geceyi Ferit'le geçirdiğini öğrenince Seyran'a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif etti.