Yalı Çapkını 36. bölüm (Sezon finali) fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Ferit hiç olmadığı bir yerde...
"Yalı Çapkını son bölümde neler olacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın sezon finali fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımını merak eden izleyiciler, Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı çıktı mı? sorusunu gündem getirdi. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme ekranı!
Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı izle! Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarına damga vuruyor. Yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip edilen dizisi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Dizinin sezon finali fragmanı ise yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar...
YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizi 36. bölümüyle sezon finali yapacak. Yalı Çapkını 9 Haziran günü yayınlanacak 36. bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda edecek.
YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar
YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda aldı.
Ferit, Tarık'ın karşısına çıkıp ona rest çekti. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verdi.
Sonrasında ise Seyran'ın geceyi Ferit'le geçirdiğini öğrenince Seyran'a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif etti.
Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetti ve Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif etti.
Seyran ise tam kaçacakken Orhan geldi. Seyran'ı Ferit'le kaçmaması konusunda ikna etti.
Seyran, havaalanına bir mektup göndererek Hattuç Hala ile Antep'e doğru yola çıktı.
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- Yalı Çapkını 36. bölüm (Sezon finali) fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Ferit hiç olmadığı bir yerde...
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