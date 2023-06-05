Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Seyran Antep’e mi gidiyor? Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM KONUSU

Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir hamlede bulunur.

Ferit, Tarık'ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verir. Sonrasında ise Seyran'ın geceyi Ferit'le geçirdiğini öğrenince Seyran'a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder.