Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Seyran Antep'e mi gidiyor? Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
"Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizinin 35. bölümü 2 Haziran Cuma akşamı yayınlandı. Final sahnesi sonrası dizinin 36. bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm hakkında detaylar...
"Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda yaşananlar izleyicileri ekranlara kilitliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanları merakla takip ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında Star TV resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM KONUSU
Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir hamlede bulunur.
Ferit, Tarık'ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verir. Sonrasında ise Seyran'ın geceyi Ferit'le geçirdiğini öğrenince Seyran'a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder.
Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetmektedir ve Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder.
Seyran ise hiç beklemediği birinin ziyaretinden sonra önemli bir karar verir.
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- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Seyran Antep'e mi gidiyor? Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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