Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? 36. bölüm tarihi...
"Yalı Çapkını sezon finali ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını final tarihiyle gündem oldu. Dizinin 36. bölüm fragmanı merak konusu olurken izleyiciler, Yalı Çapkını 36. bölüm final mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Yalı Çapkını hakkında merak edilen detaylar...
"Yalı Çapkını sezon finali ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın final tarihi merak konusu oldu. Her Cuma ekranlara gelen dizi hakkında detaylar araştırılıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, Yalı Çapkını 36. bölüm final mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...
YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda aldı.
Ferit, Tarık'ın karşısına çıkıp ona rest çekti. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verdi.
Sonrasında ise Seyran'ın geceyi Ferit'le geçirdiğini öğrenince Seyran'a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif etti.
Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetti ve Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif etti.
Seyran ise tam kaçacakken Orhan geldi. Seyran'ı Ferit'le kaçmaması konusunda ikna etti.
Seyran, havaalanına bir mektup göndererek Hattuç Hala ile Antep'e doğru yola çıktı.
YALI ÇAPKINI FİNAL TARİHİ!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizi 36. bölümüyle sezon finali yapacak. Yalı Çapkını 9 Haziran günü yayınlanacak 36. bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda edecek.
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