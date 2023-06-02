Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran Antep'e mi dönüyor?
"Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda yaşananlar izleyicileri ekranlara kilitliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...
"Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizinin 35. bölümü 2 Haziran Cuma akşamı yayınlandı. Şimdi ise gelecek hafta neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte, Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı hakkında detaylar...
YALI ÇAPKINI 36.BÖLÜM FRAGMANI!
Dizinin takipçileri tarafından yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yalı Çapkını 36.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?
Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı cenazede görünce ipleri koparır.
Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan'a olan öfkesini yenemez. Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır.
Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç'a ördüğü duvarları indirir. Kazım ise Suna'yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran'la ilgili verdiği karar ise herkesi şaşırtır.
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- Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran Antep'e mi dönüyor?
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