Yalı Çapkını 35. bölüm fragman izle! Star TV Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı?
"Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Fuat'ın ölümü sonrası yaşananlar ve Ferit ve Seyran'ın sahneleriyle gündeme gelen Yalı Çapkını dizisinin 35. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...
Yalı Çapkını 35.bölüm fragmanı izle! Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanlı sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, haberin detayları...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.
Aşağıda yer alan linkle dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar
YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM ÖZETİ
Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı cenazede görünce ipleri koparır.
Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan'a olan öfkesini yenemez. Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır.
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- Yalı Çapkını 35. bölüm fragman izle! Star TV Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı?
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