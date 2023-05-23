Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta 23 Mayıs puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 23 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim aldı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 23 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta 22 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 1446 bölümünde kayınvalidelerden ve Nursel Ergin'nden en yüksek puanı alarak birinci olan ve çeyrek altını almaya hak kazanan isim TUĞBA oldu.
PUAN DURUMU:
Tuğba: 17
Ezgi: 16
Kader:15
Miyase: 3
Miyase -2 puan cezası alarak haftanın ilk günü puan taplasonunda 3 puanla sonuncu oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (19 MAYIS)
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 bileziği kazanan isim Miyase oldu.
EZGİ- 12
MİYASE- 21
MERVE- 7
TUĞBA- 18
19 MAYIS 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta da eleme olmadı.
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