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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mayıs puan durumu...

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Giriş Tarihi: 22.05.2023
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mayıs puan durumu...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 22 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim aldı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 22 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (19 MAYIS)

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 bileziği kazanan isim Miyase oldu.

EZGİ- 12

MİYASE- 21

MERVE- 7

TUĞBA- 18

19 MAYIS 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta da eleme olmadı.

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