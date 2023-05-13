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Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023
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Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

" Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen Yalı Çapkını dizisi, dün akşam yayınlanmadı. Dizinin ertelenmesi sebebiyle izleyiciler araştırmalarına hız kazandırdı. Yeni neler yaşanacağı merak konusu olurken, bir sonraki bölümün fragmanı şimdiden sorgulanmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı çıktı mı?

"Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 32. bölümü merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi, dün yayınlanmadı. İzleyiciler, dizinin yeni bölümünde neler olacağını merak konusu oluyor. Peki, Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evlenecek mi? İşte, ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Yalı Çapkını yeni bölümü ekrana gelmedi. Bu nedenle Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

Dizinin yeni bölüm fragmanlarını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Yalı Çapkını yeni bölümü, Star-NTV Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel yayını sebebiyle ertelendi.

Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü 12 Mayıs 2023 Cuma günü yayınlanmadı. Dizi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümün 19 Mayıs günü yayınlanması bekleniyor.

YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür.

Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur.

Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.

Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Seyran ve Ferit yeniden evlenip evlenmeyeceği belli olacak.

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