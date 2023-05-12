Yalı Çapkını yeni bölüm STAR TV CANLI İZLE! 12 Mayıs Yalı Çapkını 32. bölüm FULL HD kesintisiz tek parça canlı izle!
Yalı Çapkını 32. bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, canlı dizi izleme ekranını araştırıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 32. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor. İşte, Yalı Çapkını canlı izleme ekranı!
Yalı Çapkını yeni bölümü izlemek için detaylar, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin 32. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizi her hafta izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. İşte, Yalı Çapkını 32. bölüm canlı kesintisiz izleme ekranı!
YALI ÇAPKINI İZLE
Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 11 Mayıs Cuma akşamı 32. yeni bölümüyle ekranlara gelecek..
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM KONUSU
Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur. Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler. Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir.
Tarık ise Seyran'la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. Öte yandan Ferit, Abidin'e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin'in beklenmedik hamlesi ise Ferit'i endişelendirir ve harekete geçirir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.
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