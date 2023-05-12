Yalı Çapkını neden yok? 12 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?
"Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yok?" sorusu izleyiciler tarafından araştırlmaya başladı. Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünü ekranlarda göremeyenler detayları sorgulamaya başladı. Peki, Yalı Çapkını bugün neden yok? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
"Yalı Çapkını 32.bölüm bugün neden yok?" sorusu izleyiciler tarafından araştırlmaya başladı. Star TV yayın akışına göre; dizinin 19:00'da özel bölümü 20:00'de yeni bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Peki, Yalı Çapkını bugün neden yayınlanmadı? İşte, haberin detayları...
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bugün Yalı Çapkını dizisinin eski bölümü (31. bölüm) ekrana gelecek.
Dizinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayında katılacağı program nedeniyle yayınlanmadığı düşünülüyor. Ortak yayın saat 22.00'da başlayacak ve tüm kanallarda aynı anda yayınlanacaktır.
12 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
YALI ÇAPKINI 32. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yalı Çapkını'nın yeni bölümü önümüzdeki hafta yani 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.
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