Yalı Çapkını neden yok? 12 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?

"Yalı Çapkını 32.bölüm bugün neden yok?" sorusu izleyiciler tarafından araştırlmaya başladı. Star TV yayın akışına göre; dizinin 19:00'da özel bölümü 20:00'de yeni bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Peki, Yalı Çapkını bugün neden yayınlanmadı? İşte, haberin detayları...