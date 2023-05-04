Gelinim Mutfakta 4 Mayıs PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...
TELEVİZYON ahaber.com.tr
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldıı? İşte, 4 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu....
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 4 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA 4 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 3 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim mutfakta'da bugün günün en yüksek puanını alarak, çeyrek altını kazanan gelin Miyase oldu. Haftanın finaline yaklaşırken, bugün alınan çeyrek altın ve puanlar yarışmacıya avantaj sağladı.
PUAN DURUMU
MİYASE- 19
TUĞBA- 15
MERVE TEKİN- 10
SERMİNE- 9
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