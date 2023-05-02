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Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 2 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 2 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? İşte, 2 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu....

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim aldı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismi araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 2 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS GÜNÜN BİRİNCİSİ!

Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı Miyase, oldu.

PUAN DURUMU

Miyase= 19

Tuğba= 18

Merve Tekin=12

Sermine Aydın=5

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