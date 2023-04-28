Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 28 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?" sorusu programın takipçileri tarafında sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor.İzleyiciler, günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismi merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 28 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor.İzleyiciler günün sonunda çeyrek altını kazanan ismin kim olacağını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 28 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu...
27 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Miyase oldu.
26 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta stüdyolarında günün birincisi belli oldu. Merve Adalı sarması kalın olduğu için -2 puan aldı. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin ise Miyase oldu.
PUAN DURUMU
MİYASE- 17 puan
MERVE ADALI- 13-2= 11 puan
MERVE TEKİN- 10 puan
TUĞBA- 15 puan
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! 4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! İşte, en düşük KÖK MAAŞ,ve zam tablosu...
- DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu?
- EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! SSK - Bağkur'lu da çember daralıyor! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...
- 1 Mayıs kutlamaları nerede? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 2023 Miting alanları ve saatleri!
- Bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınav takvimi açıklandı mı 2023?
- Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 28 Nisan Son dakika mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!
- EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan...
- 1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi olacak? Marmaray, İETT, metro, tramvay...
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...
- 1 Mayıs borsa çalışacak mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı 2023? Resmi tatil günleri...
- 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
- 1 Mayıs noterler çalışıyor mu? 1 Mayıs noterler kapalı mı, açık mı, nöbetçi olacak mı?