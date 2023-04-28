28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 28 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 28 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
ABONE OL
Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 28 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?" sorusu programın takipçileri tarafında sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor.İzleyiciler, günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismi merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 28 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor.İzleyiciler günün sonunda çeyrek altını kazanan ismin kim olacağını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 28 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu...

27 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Miyase oldu.

26 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta stüdyolarında günün birincisi belli oldu. Merve Adalı sarması kalın olduğu için -2 puan aldı. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin ise Miyase oldu.

PUAN DURUMU

MİYASE- 17 puan

MERVE ADALI- 13-2= 11 puan

MERVE TEKİN- 10 puan

TUĞBA- 15 puan

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA