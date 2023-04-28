ATEŞ KUŞLARI yeni bölüm izle | ATV Ateş Kuşları 14. bölüm full HD, kesintisiz, anlık, şifresiz, canlı seyret! Gülayşe, Barbaros'un duygularına ne diyecek?
Ateş Kuşları canlı izle ekranı sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana hem konusuyla hem de içleri ısıtan karakterleriyle seyircisini ekrana kilitleyen Ateş Kuşları 14. bölümüyle 28 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek. Yeni bölümü merakla bekleyenler canlı izle ekranını araştırmaya başladı. İşte ATV Ateş Kuşları 14. bölüm full HD, kesintisiz, anlık, şifresiz, canlı seyret...
Ateş Kuşları canlı izle ekranı sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana hem konusuyla hem de içleri ısıtan karakterleriyle seyircisini ekrana kilitleyen Ateş Kuşları 14. bölümüyle 28 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek. Yeni bölümü merakla bekleyenler canlı izle ekranını araştırmaya başladı. İşte ATV Ateş Kuşları 14. bölüm full HD, kesintisiz, anlık, şifresiz, canlı seyret...
ATEŞ KUŞLARI CANLI İZLE!
14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla baş etmekte zorlanır.
Barbaros ilk defa açık açık Gülayşe'ye aşkını itiraf eder.
Gülayşe duyduklarıyla çok sarsılır.
Barbaros, yeni bilgilerle Bahar Eyüboğlu cinayetinin sır dosyasını aralamaya başlar.
Ali için çember giderek daralır.
Naz ve Menderes'in elindeki kayıt, Ali'nin de ipini çekecektir ama Menderes cezasını bulacaksa Ali kendi de yanmaya razıdır, o kaydın peşine düşer.
Hacer'in susmayıp Gülayşe'nin hayatını tehlikeye atacağını düşünen Ali ve Barbar, Hacer'in evdeki tehlikeyle, Menderes'le yüzleşmesini sağlarlar! Barbaros bununla kalmaz, Nizam Eyüboğlu'na umut, Menderes ve Naz'a korku verir. Sıkışan Menderes ve Naz, kendilerini kurtarıp Ateş Kuşları'nı yakmak üzere harekete geçerler.
Barbaros onlara adım adım yaklaşırken iyice sıkışan Çatal öyle bir hamle yapar ki Barbaros yıkılır. Gülayşe'yi anasının koynundan çekip alan kişi, kendi anasıdır!
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- ATEŞ KUŞLARI yeni bölüm izle | ATV Ateş Kuşları 14. bölüm full HD, kesintisiz, anlık, şifresiz, canlı seyret! Gülayşe, Barbaros'un duygularına ne diyecek?
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