Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 27 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?" sorusu programın takipçileri tarafında sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor.İzleyiciler, günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismi merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 27 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor.İzleyiciler günün sonunda çeyrek altını kazanan ismin kim olacağını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 27 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu...
27 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
26 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta stüdyolarında günün birincisi belli oldu. Merve Adalı sarması kalın olduğu için -2 puan aldı. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin ise Miyase oldu.
PUAN DURUMU
MİYASE- 17 puan
MERVE ADALI- 13-2= 11 puan
MERVE TEKİN- 10 puan
TUĞBA- 15 puan
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- Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 27 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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