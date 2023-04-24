Bir Küçük Gün Işığı ATV Canlı İzle | 24 Nisan Bir Küçük Gün Işığı 31. Bölüm full HD, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı seyret!
Bir Küçük Gün Işığı canlı izle aratılmaları hız kazandı. ATV ekranlarının sevilen dizisine ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Her Pazartesi günü saat 20.00'da izleyicisiyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünde, Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okur ve Ümran'a hesap sorar. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümünde neler olacak? İşte canlı izle ekranı...
Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümünde neler olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı"nın seyircisi tarafından kısa sürede sevildi. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümünde neler olacak? İşte 24 Nisan Bir Küçük Gün Işığı 31. Bölüm full HD, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı seyret...
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi saat 20.00'da seyircisiyle buluşuyor.
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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar.
Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez.
Fırat tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu anlamış, artık tek güvendiği kişi Elif'tir.
Elif tüm bu olanlardan sonra boşanmak için başlattığı işlemleri durdurur.
Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur.
Ümran bitkiyi daha önce görmediğini söyler ancak Fırat kendini ortaya atınca gerçeği itiraf eder.
Fırat, Ümran'ı evden kovar ve Dila'dan tüm bu olanları saklamaya karar verir.
Ancak Dila, Sude sayesinde gerçekleri öğrenir ve gözünü öfke bürür.
Elif, kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelen Dila ve Ümran'ın arasında kalır.
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- Bir Küçük Gün Işığı ATV Canlı İzle | 24 Nisan Bir Küçük Gün Işığı 31. Bölüm full HD, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı seyret!
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