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Yargı yeni bölüm ne zaman? 23 Nisan Yargı bayramda yayınlanacak mı, bu akşam var mı? 62.BÖLÜM FRAGMANI!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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Yargı yeni bölüm ne zaman? 23 Nisan Yargı bayramda yayınlanacak mı, bu akşam var mı? 62.BÖLÜM FRAGMANI!

"Yargı bu akşam var mı, yok mu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dizinin son bölümünü kaçırmak istemeyenler, yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde izleyiciler, 23 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Yargı 62.bölüm tarihi ve Kanal D yayın akışı...

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı için heyecan dorukta. Yargı'ın 23 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek 62. bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oluyor. Dizinin takipçileri, "bu akşam Yargı var mı, yok mu?, Yargı dizisi Ramazan Bayramı'nda yayınlanacak mı, var mı? sorularını gündeme getirdi. İşte Yargı yeni bölüm hakkında merak edilenler...

YARGI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Yargı dizisinin yeni bölümü, Ramazan Bayramı'nın son günü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle 23 Nisan Pazar günü yayınlanmayacak.

Dizinin yeni bölümünün 30 Nisan Pazar günü yayınlanması beklenirken 23 Nisan'da Kanal D'nin yayın akışında, saat 20.00'de Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programının tekrar bölümü yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 23 NİSAN

06:15 Asi
08:15 Konuştukçca
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Kraliçe
16:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:45 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
01:15 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)
03:00 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken

YARGI 62.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı 62.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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