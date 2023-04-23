Yargı yeni bölüm ne zaman? 23 Nisan Yargı bayramda yayınlanacak mı, bu akşam var mı? 62.BÖLÜM FRAGMANI!

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı için heyecan dorukta. Yargı'ın 23 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek 62. bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oluyor. Dizinin takipçileri, "bu akşam Yargı var mı, yok mu?, Yargı dizisi Ramazan Bayramı'nda yayınlanacak mı, var mı? sorularını gündeme getirdi. İşte Yargı yeni bölüm hakkında merak edilenler...