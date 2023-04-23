Seyran'a evlilik şoku! Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
"Yalı Çapkını Seyran evlenecek mi?" sorusu araştırılmaya başladı. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını bu hafta da izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Olaylı bir bölümle ekranlara gelen dizinin gelecek bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...
" Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Dizinin bu haftaki bölümünü izleyenler, gelecek hafta yaşanacak olayları merak ediyor. Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı her hafta olduğu gibi bu hafta da araştırılmaya başladı. Peki, Seyran evlenecek mi, kiminle?
YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Son bölümün hemen ardından Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar
YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider.
Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır.
Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur.
Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?
- MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? ASAL sorgulama...
- 22 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Doğal gaz bu ay mı ücretsiz, bedava olacak? 1 ay ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak?
- İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet'ten başvurun!
- Rıza Kayaalp kimdir? Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli? Kazandığı madalyalar...
- En güzel RESİMLİ, anlamlı, kısa, uzun '23 Nisan Kutlu Olsun' MESAJLARI! Türk Bayraklı yeni 23 Nisan kutlama sözleri!
- Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?
- Kurtlar Vadisi'nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Kimsenin aklına gelmez! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...
- Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?
- Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...