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Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 17 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023
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Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 17 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 17 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu!

"Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 17 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programını canlı izlemek için Kanal D internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN PUAN DURUMU

Bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin az sonra açıklanacaktır.

15 NİSAN KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Nisanda, çeyrek altını kazanan gelin Merve Adalı oldu.

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