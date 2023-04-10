Survivor’da kim elendi, diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı hangi yarışmacıyı gönderdi? ’Meşaleni almadan gidebilirsin’

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Sosyal medyada bir çok ismin diskalifiye edildiği iddia edilirken bu isimler arasında öne çıkan üç isim Aziz, Eruğ ve Asena olarak tahmin ediliyor. Bu tahminde yarışmanın sıkı takipçileri Acun Ilıcalı'nın baktığı yön olarak mavi takıma doğru konuştuğu ve bu yüzden Halil, Ertuğ ve Aziz gibi isimlerin diskalifiye olmuş olabileceği iddia ediliyor.