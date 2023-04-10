Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 10 NİSAN PUAN DURUMU!
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün ekranlara gelen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birinci olan gelini çeyrek altın sahibi oluyor. Günün sonunda ise durumu durumu belli oluyor. Peki, 10 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte günün puan durumu ve birincisi...
"Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 10 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu!
10 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.
7 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta birincisi ve puan durumu belli oldu. Bu hafta eleme olmadı.Çeyrek altını kazanan Merve Tekin oldu.
Ayrıca tüm haftanın en yüksek puanını da alarak 7 altın bileziğin sahibi yine Merve Tekin oldu.
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- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 10 NİSAN PUAN DURUMU!
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