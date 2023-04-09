Survivor Kardelen kimdir, elendi mi, yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı son durumu açıkladı!
"Survivor Kardelen elendi mi, sağlık durumu nasıl?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. TV8 ekranlarını ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da talihsiz bir kaza yaşayan Kardelen'in son durumu hakkında Acun Ilıcalı son dakika açıklama yaptı. Peki, Survivor Kardelen elendi mi? İşte, parkur oyunu sırasında dizinden yararlanan Kardelen’in sağlık durumu...
"Survivor Kardelen kimdir, elendi mi?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Survivor 2023'te mücadele eden yarışmacılar arasında yer alan Kardelen talihsiz bir kaza yaşamıştı.Dizinden yararlanan Kardelen'in sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği merak edilirken konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan beklenen açıklama geldi. Peki, Survivor Kardelen elendi mi? İşte yarışmacının son durumu...
SURVİVOR KARDELEN ELENDİ Mİ?
Survivor'da mücadele eden yarışmacı Kardelen Kalender yarışmanın 53. bölümde büyük bir sakatlık geçirmişti. Dizinin döndüğünü belirterek oyuna devam edemeyen Kardelen ile ilgili merak edilen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı, Kardelen'in yarışmadan elendiğini ve devam edemeyeceğini açıkladı.
SURVİVOR KARDELEN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
Kardelen Kalender pilates ve fitness antrenörüdür. Uzmanlığını da bu yönde yapan Survivor Kardelen Kalender 2023 Survivor'da Gönüllüler takımında yer alıyor.
Kardelen Survivor tanıtım videosunda şu sözlerle iddasını ortaya koydu:
"Hayat istediklerine göre değil, inandıklarına göre şekillenir. Çocukluğumdan bu yana hep büyük hayaller kurdum ve onlara ulaşmak için çok çalıştım. Her zaman emeklerimin karşılığını bir gün alacağıma inandım. Başarı bir yolculuk, bu yolda düşmek de var kalkmak da. İstediğiniz her neyse savaşmaktan vazgeçmeyin.
Verdiğin sessiz savaşlar için, Kendi elinden tutup kendini kaldırdığın için, Kalbinle yaptıkların için, Başkalarının çizdiği sınırlarda yürümeyip, kendi hikayenin kahramanı olduğun için, Kendine sımsıkı sarılıp yoluna devam ettiğin için; GURUR DUY! Bekle beni #survivor "ZOR ŞARTLAR GÜÇLÜ İNSANLAR YETİŞTİRİR" gücüme güç katmaya geliyorum."
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