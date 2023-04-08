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Kardeşlerim yeni bölüm CANLI İZLE | 85. bölüm Kardeşlerim tek parça, kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K izleme ekranı!

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Giriş Tarihi: 08.04.2023
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Kardeşlerim yeni bölüm CANLI İZLE | 85. bölüm Kardeşlerim tek parça, kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K izleme ekranı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 85. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her cumartesi akşamı yeni bölümü yayınlanan dizinin son gelişmeleri takip ediliyor. Dizinin sevenleri "Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle!" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte 85. bölüm Kardeşlerim kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K izleme ekranı!

Kardeşlerim 85. bölüm canlı izle araştırmaları hız kazandı. Yeni bölümde neler olacağı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. 85. bölümde Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflemektedir. Şengül'ün Ayla'ya karşı yaptığı bilinçsiz hamle, hiç umulmadık bir sonuç doğurur. Peki Kardeşlerim nereden, nasıl izlenir?

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisi her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alıyor.

KARDEŞLERİM 85. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI

ATV CANLI YAYIN

85. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyen Yasmin, sinsi planlar yapmaya devam eder.

Şevval, Suzan'ı Ahmet'e karşı zor durumda bırakmak isterken, Ömer ve Süsen'i barışmış halde yan yana gören Sarp, iyice çileden çıkar.

Şengül'ün Ayla'ya karşı yaptığı bilinçsiz hamle, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla büyük beğeni topluyor.

OYUNCU KADROSU

Dizide Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz) rol alıyor.

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