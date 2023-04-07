YALI ÇAPKINI yeni bölüm CANLI İZLE! 27. bölüm Yalı Çapkını kesintisiz, full HD, anlık, şifresiz izleme linki...
Yalı Çapkını dizisi 27. bölümü merak konusu oldu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin detayları merak ediliyor. Ferit'in elini havada yakalayan Seyran evi terk etti. Kazım Ağa'ya yani babaocağına dönen Seyran hoş karşılanmadı. Peki Yalı Çapkını yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki...
Yalı Çapkını dizisi canlı izle ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Son bölümde Ferit ve Seyran arasındaki ipler iyice gerilmişti. Evi terk eden Seyran geri dönecek mi merak konusu olurken Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Dizinin sevenleri tarafından arama motorlarında "Yalı Çapkını şifresiz, anlık, canlı izle" aratılmaları hız kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar...
YALI ÇAPKINI 27 BÖLÜM İZLE
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler "https://www.startv.com.tr/canli-yayin" linki üzerinden ulaşabilirler.
27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır.
Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir.
İfakat ise bu gelişmeden memnundur.
Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır.
İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder.
Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar.
Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.
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