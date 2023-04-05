Kuruluş Osman 120. Bölüm CANLI İZLE | Kuruluş Osman ATV full HD, kesintisiz, şifresiz seyret!
Kuruluş Osman bu akşam izleyicisinin karşısına 120. bölümüyle çıkacak. Yeni bölüme saatler kala dizinin sevenleri canlı izle ekranını araştırmaya başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman destansı anlatımıyla şanlı tarihimizi hem biraz kurgu hem de tarihsel anlatımla izleyicinin beğenisine sunuyor. İşte Kuruluş Osman 120. Bölüm canlı izleme ekranı...
Kuruluş Osman dizisinin sevenleri konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi 120. bölümüyle seyircisi ile buluşacak. Yeni bölümde neler olacağı öğrenilmeye çalışıyor. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey'in arasındaki ikilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır? Peki Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak?
KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!
120. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir? Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır.
Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır?
Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır? Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak?
Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur.
Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez.
Ayşe Hatun ise oğlunun geleceğinden endişelidir. Aktemur posta oturacak mıdır? Bengi Hatun'un asıl gayesi nedir?
Yenişehir'e herkesi şaşırtacak biri gelmiştir! Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah.
Gelir gelmez Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşarlar. Cerkutay'a kök söktürecek olan Kara Ebe neler yapacaktır?
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