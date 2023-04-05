Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman yayınlanıyor, her gün mü? Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı gelin ve damat adaylarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Beş yıl aradan sonra yeniden başlayan program televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Yeni bölümleri ilgiyle takip edilen Kısmetse Olur'un hangi günler olduğu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta?
"Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Öykü Serter'in sunuculupunu üstlendiği yarışma programı büyük ilgiyle izleniyor. Yayın hayatına YouTube üzerinden devam eden Kısmetse Olur'un haftada kaç gün olduğu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur ne zaman, hafta sonu saat kaçta? İşte, detaylar...
KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur'ın yeni bölümleri Ramazan boyunca, her gün yayınlanacak.
KISMETSE OLUR HAFTA SONU SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü hafta içi 13:40 ve 20:30'da, hafta sonu ise 13:30'da başlayacak.
KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından elenen yarışmacının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Gerçekleşen oylama sonrasında Şeyda ve Berat eleme adayları oldu. Kutudan çıkan sonuç sonrasında Şeyda eve veda etmemiştir.
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü ekrana geliyor. Yayın günlerinde 18:30'da ekrana geliyordu. Ancak Ramazan ayı boyunca gün ve saatlerde değişiklik yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 700 bin işçiye zam kapıda! Kritik gün, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taban ücret 15 bin liraya... Kamu işçilerine ilave tediye
- İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 5 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağkur 7500 TL zamlı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Tahsis numarasına göre...
- Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?
- TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı
- 90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...
- Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!
- KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 bin 600 personel alım sonuçları açıklandı mı?
- AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?
- 4 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2023 ALES/1 sınav tarihi!
- 9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Maaştan 2-3 gün sonra...