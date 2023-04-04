Gelinim Mutfakta puan durumu 4 Nisan | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

3 NİSAN (BUGÜN) GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 3 Nisan 2023 yeni bölümle haftaya hızlı başladı. Yeni yarışmacı Merve Adalı ve kayınvalidesi Derya hanım da yarışmaya iddialı başladı. Yarışmacılar soslu tavuk tantuni ile hünerlerini sergilerdiler. Yeni yarışmacı Merve Adalı ve Hatice aynı puanı alarak kuraya kaldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin ise kuranın ardından Merve Adalı oldu.