Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Nisan | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün ekranlara gelen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birinci olan gelini çeyrek altın sahibi oluyor. Günün sonunda ise durumu durumu belli oluyor. Peki, 3 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte günün puan durumu ve birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 3 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
2 NİSAN (BUGÜN) GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta gün birincisi belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
31 Mart Cuma günü günün birincisi Özlem oldu. Özlem, 91 puanla 7 altın bileziği ve bugünün çeyrek altınını aldı.
31 MART CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
ÖZLEM: 22
MERVE: 14
HATİCE: 13
EDA: 6
BU HAFTANIN PUAN DURUMU
ÖZLEM: 91
MERVE: 66
HATİCE: 64
EDA: 42
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