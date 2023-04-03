Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Nisan | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 3 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...