Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman yayınlanıyor, her gün mü? Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı gelin ve damat adaylarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Beş yıl aradan sonra yeniden başlayan program televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Yeni bölümleri ilgiyle takip edilen Kısmetse Olur'un hangi günler olduğu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta?
"Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Öykü Serter'in sunuculupunu üstlendiği yarışma programı büyük ilgiyle izleniyor. Yayın hayatına YouTube üzerinden devam eden Kısmetse Olur'un haftada kaç gün olduğu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur ne zaman, hafta sonu saat kaçta? İşte, detaylar...
KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur'ın yeni bölümleri Ramazan boyunca, her gün yayınlanacak.
KISMETSE OLUR HAFTA SONU SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü hafta içi 13:40 ve 20:30'da, hafta sonu ise 13:30'da başlayacak.
KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından elenen yarışmacının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Gerçekleşen oylama sonrasında Şeyda ve Berat eleme adayları oldu. Kutudan çıkan sonuç sonrasında Şeyda eve veda etmemiştir.
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü ekrana geliyor. Yayın günlerinde 18:30'da ekrana geliyordu. Ancak Ramazan ayı boyunca gün ve saatlerde değişiklik yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Almanya işçi alımı başvuru şartları değişti! Ezber bozan düzenleme! Puan sistemi yolda! Diploma denkliği, eğitim, yaş şartı...
- TOGG Kredisi şartları neler, başvuruları başladı mı? Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları ne kadar? 400.000 TL'ye varan taşıt kredisi hesabı
- Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?
- TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı
- AFAD Deprem yardımı yattı mı? Hane başı 10 bin TL destek ödemesi ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı!
- EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!
- TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?
- İSTANBUL TERAVİH SAATİ 2023 | Teravih namazı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
- İstanbul baraj doluluk oranı 2023 son dakika! İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?
- YKS SON BAŞVURU TARİHİ |YKS 2023 ne kadar kaldı? Geç başvuru ücreti nereye yatırılıyor?
- Nevşehir okullar yarın tatil mi? 30 Mart Nevşehir okullar kar tatili olacak mı?
- Gönül Dağı 91.bölüm 2.fragman yayınlandı! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor? Dilek'ten sonra Taner...