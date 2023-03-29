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Gönül Dağı 91.bölüm 2.fragman yayınlandı! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor? Dilek'ten sonra Taner...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Gönül Dağı 91.bölüm 2.fragman yayınlandı! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor? Dilek’ten sonra Taner...

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Geçtiğimiz Cumartesi günü maç nedeniyle yayınlanmayan Gönül Dağı dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizi son bölümüyle izleyicileri korkuttu.Kayalıklardan düşen Taner ameliyata alınmıştı. Şimdi ise Taner'in yaşayıp, yaşamayacağı merak konusu oldu. İşte, Gönül Dağı 91.bölüm 2.fragmanı...

TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı hakkında araştırmalar başladı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Türkiye- Ermenistan maçı nedeniyle ekranlara gelmeyen dizinin bu hafta yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak konusu oldu.Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı 91.bölümüyle 1 Nisan Cumartesi tarihinde saat 20:00'da TRT1'de izleyici kitlesiyle buluşacak.

YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarında yayınlanması nedeniyle Gönül Dağı 91. bölümü gecikmeli ekrana gelecek.

GÖNÜL DAĞI 91.BÖLÜM 2.FRAGMAN YAYINLANDI!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dizinin yeni bölüm fragmanında Asuman hamile olduğunu öğreniyor ve bu sayede Ramazan ile araları düzeliyor.

Taner ve Selma öğretmen aradıkları mantarı kayalıkların tepesinde buluyor. Taner'in kayalıklardan düşmesi üzerine Selma öğretmen onu hastaneye götürüyor.

Selma Öğretmen'in "Ben taşıyamadım, yetiştirememiş miyim?" sözleri damga vurdu. Peki Taner yaşayacak mı?

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