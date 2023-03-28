Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2.sezon olacak mı? Netflix Biz kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon ne zaman?

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE KONUSU

Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizi, sıklıkla turistik bölgelerde geçiyor. Genellikle en lüks otellerde kalan anne ve kızı karşılarına çıkan tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Bir yanda ise geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanmaktadır.