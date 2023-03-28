Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2.sezon olacak mı? Netflix Biz kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon ne zaman?
Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan ve ilk sezonuyla tüm dünya listelerine ilk 10'dan giriş yapan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin 2.sezon olup, olmayacağı merak ediliyor. 7 bölümden oluşan anne ve kızın lüks otellerde konaklayarak yaşamaya devam ettiği dizinin yeni sezonu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Biz kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in yeni dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, toplam 7 bölümden oluşuyor. Melisa Sözen ile Başak Daşman'ın başrollerinde olduğu dizinin 2.sezon olup, olmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlananan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin 1.sezonunu izleyenler, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2.sezon olacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, mera edilenler...
BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE 2. SEZON VAR MI?
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2. sezonu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Resmi bir açıklama gelince haberimize eklenecektir.
BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE KONUSU
Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizi, sıklıkla turistik bölgelerde geçiyor. Genellikle en lüks otellerde kalan anne ve kızı karşılarına çıkan tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Bir yanda ise geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanmaktadır.
Dizinin kurgusu oldukça beğeni kazanırken yapım, Mağden'in psikolojik romanını bir seri katil hikayesi şeklinde izleyici ile buluşturuyor.
OYUNCU KADROSU
Melisa Sözen
Musa Uzunlar
Eylül Tumbar
Başak Daşman
Meriç Rakalar
Emrah Kolukısa
Kubilay Tunçer
Birand Tunca
Alper Çankaya
Hakan Emre Ünal
DİZİ HANGİ OTELLERDE ÇEKİLİYOR?
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisini izleyenler, konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Dizinin çekildiği otellerin nerede olduğunu henüz bilmiyor.
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