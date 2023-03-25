Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman yayınlanıyor, her gün mü? Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı gelin ve damat adaylarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Beş yıl aradan sonra yeniden başlayan program televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Yeni bölümleri ilgiyle takip edilen Kısmetse Olur'un hangi günler olduğu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta?
"Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Öykü Serter'in sunuculupunu üstlendiği yarışma programı büyük ilgiyle izleniyor. Yayın hayatına YouTube üzerinden devam eden Kısmetse Olur'un haftada kaç gün olduğu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur ne zaman, hafta sonu saat kaçta? İşte, detaylar...
KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur'ın yeni bölümleri Ramazan boyunca, her gün yayınlanacak.
KISMETSE OLUR HAFTA SONU SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü hafta içi 13:40 ve 20:30'da, hafta sonu ise 13:30'da başlayacak.
KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından elenen yarışmacının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Gerçekleşen oylama sonrasında Şeyda ve Berat eleme adayları oldu. Kutudan çıkan sonuç sonrasında Şeyda eve veda etmemiştir.
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü ekrana geliyor. Yayın günlerinde 18:30'da ekrana geliyordu. Ancak Ramazan ayı boyunca gün ve saatlerde değişiklik yapıldı.
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