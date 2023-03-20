Gelinim Mutfakta 20 Mart PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı?" sorusu haftanın ilk günüyle izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birincisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 20 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birincisi...