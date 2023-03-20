Gelinim Mutfakta 20 Mart PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfak'ta kim birinci oldu, kazandı?" sorusu haftanın ilk günüyle merak konusu oldu. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 20 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...
"Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı?" sorusu haftanın ilk günüyle izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birincisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 20 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 20 MART KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta programı 20 Mart Pazartesi bugün saat 13:00'da başlayacaktır. Günün birincisini ilerleyen saatlerde haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA 17 MART KİM ŞAMPİYON OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında ara final şampiyonu HATİCE oldu.
30 altın bilezik Hatice'ye gitti. Gelinlerin puan durumu şöyle:
PUAN DURUMU
Özlem: 9
Merve: 17
Hatice: 20
Rabia: 12
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