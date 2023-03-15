15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 15 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 15 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023
ABONE OL
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 15 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

"Gelinim Mutfakta çeyreği kim kazandı?" sorusu haftanın ilk günüyle izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birincisi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 15 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birincisi...

"Gelinim Mutfak'ta kim birinci oldu?" sorusu sorgulanmaya başladı. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merak konusu oluyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 15 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 15 Mart puan durumu günün sonunda belli olacak. Detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI? (13 MART)

Gelinim Mutfakta'ta yeni haftanın ilk çeyrek altınını alan gelin belirlendi. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin aynı zamanda ara finale avantaj sağladı. Gelinim Mutfakta ara finalin 16. gününde şanslı gelin Hatice oldu. 5. çeyrek altınını alan yarışmacı ara finale doğru emin adımlarla ilerliyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

HATİCE- 17

MERVE- 13

RABİA- 13

ÖZLEM- 10

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA