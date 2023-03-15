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16 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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16 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta çeyreği kim kazandı?" sorusu haftanın ilk günüyle izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birincisi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birincisi...

"Gelinim Mutfak'ta kim birinci oldu?" sorusu sorgulanmaya başladı. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merak konusu oluyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...

GELİNİM MUTFAKTA 16 MART KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta bugünün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler, sosyete mantısıyla en yüksek puanı almaya çalıştı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice aldı. Çeyrek altını da alarak diğer yarışmacılarla birlikte 5 çeyrek altına ulaşmış oldu.

GÜNÜN PUAN DURUMU 15 MART 2023

HATİCE- 17 puan

MERVE- 10 puan

RABİA- 10 puan

ÖZLEM- 11 puan

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI? (13 MART)

Gelinim Mutfakta'ta yeni haftanın ilk çeyrek altınını alan gelin belirlendi. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin aynı zamanda ara finale avantaj sağladı. Gelinim Mutfakta ara finalin 16. gününde şanslı gelin Hatice oldu. 5. çeyrek altınını alan yarışmacı ara finale doğru emin adımlarla ilerliyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

HATİCE- 17

MERVE- 13

RABİA- 13

ÖZLEM- 10

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